Хоккеист Дубински сравнил Кросби и Овечкина

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Брэндон Дубински сравнил игрока «Питтсбурга» Сидни Кросби и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я сравнивал Овечкина и Кросби. Никто из вас не играл в НХЛ и не знает, как сложно там забивать. 724 шайбы — это безумие. Кросби просто слишком много ныл, а Овечкин замолчал и играл усердно», — написал Дубински в Twitter.

Стоит отметить, что Кросби и Овечкин дебютировали в НХЛ в 2005 году. Россиянин набрал 1309 (724+585) в лиге, а Кросби — 1303 (476+827).

Вместе с «Вашингтоном» Овечкин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Нападающий является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).