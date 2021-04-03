Медведева влезла в платье 2018 года ради выступления в шоу Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что для участия в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в Казани, ей пришлось влезть в платье 2018 года, передает Sport24 .

Стоит отметить, что Медведева исполнила номер »Анна Каренина».

«Как платье? Влезла. Даже в талии немного великовато. Немного перешила юбку, потому что пропорции тела поменялись. А так, в каких-то местах даже подвисает. Это радует», — отметила Медведева.

Напомним, спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы. В 2018 году она выиграла серебро Олимпиады в одиночном катании и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что осенью 2020 года фигуристка достаточно сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева пришла в вечернем платье на церемонию вручения премии GQ.