Щербакова поделилась эмоциями от выступления в шоу Тутберидзе

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями от выступления в шоу Этери Тутберидзе, которое прошло в Казани, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне, честно говоря, невероятно легко каталось здесь. Возможно потому, что я почувствовала эмоции от публики — тут был полный зал. На чемпионате мира мне зрителей очень не хватало», — сказала Щербакова.

Напомним, в марте Щербакова стала чемпионкой мира в одиночном катании. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Туктамышева пришла в вечернем платье на церемонию вручения премии GQ.