Тактаров рассказал о превратившихся в «бомжатник» США

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Олег Тактаров рассказал об изменениях в США после президентских выборов в 2020 году.

«Противостояние Трампа и Байдена превратило страну в бомжатник. Даже на моей улице, недалеко от синагоги, целые эшелоны из грязных вещей — люди воруют тележки, собирают требуху и перевозят с места на место», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

По мнению бывшего спортсмена, новому главе государства Джо Байдену необходимо исправить ситуацию. При этом Тактаров отметил, что не все граждане США хотят найти себе работу.

«У всех пособие, можно не платить за квартиру. И это не те юродивые, как в России, которые не могут себя обеспечить по физическим причинам. Это здоровые кони, которые решили, что есть дешевая марихуана, можно сидеть, курить и не работать», — добавил Тактаров.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По их итогам Байден обошел действующего главу государства Дональда Трампа.

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