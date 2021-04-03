Константин Цзю заявил о желании сына провести бой в России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что его сын Тим Цзю хочет провести бой в России.

«Никакого предложения от него пока не поступало. Если будет, я сначала оценю приглашение. Тим, в свою очередь, очень хочет подраться в России», — цитирует Цзю-старшего «Спорт-Экспресс».

31 марта Цзю провел поединок против ирландца Денниса Хогана. Бой, состоявшийся на арене Newcastle Entertainment Centre в австралийском Ньюкасле в рамках бойцовского вечера Steel City Showdown, завершился победой австралийца техническим нокаутом в пятом раунде.

Цзю защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO) Global в первом среднем весе и стал претендентом на титул WBO, который принадлежит аргентинцу Брайану Кастаньо. Также австралиец является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Для 26-летнего сына Константина Цзю эта победа стала 18-й в 18 поединках (14 — нокаутом).

Ранее экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о Тиме Цзю.