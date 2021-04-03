Лыжницу обвинили в выходе на гонку чемпионата России в норвежской форме

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Александра Шимолина вышла в норвежской форме на старт женского марафонской гонки на чемпионате страны, который проходит в Тюмени.

Президент организации отметила, что спортсменка не должна была допускаться до масс-старта, так как на внутренних первенствах запрещено выступать в экипировке иностранных государств. Вяльбе сказала, что это недоработка судей и после турнира с Шимолиной необходимо провести разъяснительную беседу.

Сама лыжница заявила, что на ее форме нет никаких надписей и символики.

«Просто совпадают цвета. Я в этой форме выступала весь сезон, она стоит 10 тысяч рублей. Ее шьет фирма Bjorn Daehlie, да, она делает ее и для норвежцев, но это масс-маркет, и до этого никаких проблем с ней не было. Теперь задумаюсь, что с ней можно сделать, чтобы больше не было таких казусов», — цитирует Шимолину «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В заключительный день соревнований состояится мужской масс-старт.

Ранее сообщалось, что Мария Истомина стала победительницей женского марафона.