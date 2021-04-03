«Спартак» может приобрести игрока сборной Турции за €32 млн

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника стамбульского «Фенербахче» и сборной Турции Озана Туфана, сообщает mynet.com.

По информации издания, российский клуб готов предложить за игрока €32 млн. В случае успешного завершения сделки сумма будет выплачена в рассрочку.

Отмечается, что в трансфере футболиста также заинтересованы «Ливерпуль», «Эвертон», лондонский «Кристал Пэлас», «Лестер Сити», бременский «Вердер» и «Реал Сосьедад».

Туфан выступает за «Фенербахче» с 2105 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции он принял участие в 27 матчах, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» положительно отреагировали на желание полузащитника Фернандо вернуться в команду.