«Милан» в большинстве ушел от поражения в матче с «Сампдорией»

«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в матче 29-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Йенс Хёуге. У гостей мяч забил Фабио Квальярелла.

На 59-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Сампдории» Адриен Силва.

После 29 матчей «Милан», набравший 60 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда отстает от лидирующего миланского «Интера» на пять баллов. При этом у принципиального соперника есть две игры в запасе.

«Сампдория» (36) располагается на десятой строчке.

10 апреля «Милан» на выезде встретится с «Пармой», а днем позже «Сампдория» в Генуе сыграет с «Наполи».

Ранее сообщалось, что в матче 28-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» сенсационно проиграл дома «Беневенто» со счетом 0:1.

Италия. Серия А. 29-й тур

«Милан» (Милан) — «Сампдория» (Генуя) — 1:1

Голы: 0:1 — Квальярелла, 57; 1:1 — Хёуге, 87.

Удаления: нет — Силва, 57.