Капитан «Спартака» Джикия анонсировал важный разговор с Тедеско

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия анонсировал важный разговор с главным тренером Доменико Тедеско. Об этом сообщает «СЭ».

Защитник заявил, что в ближайшее время команда проведет беседу с немецким специалистом, в ходе которого могут появиться важные детали касательно его будущего в клубе.

«Сейчас все довольны и результатами, и игрой. Разговор со стопроцентной вероятностью будет. А то, что я скажу при команде, прозвучит именно там. Не хочу заранее говорить о содержании предстоящей беседы. Не люблю такие вещи выносить наружу», — сказал Джикия.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов опроверг интерес к полузащитнику турецкого «Фенербахче» Озану Туфану.