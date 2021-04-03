«Динамо» разгромило «Уфу» в матче 24-го тура РПЛ

В очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» разгромило «Уфу».



Встреча прошла в российской столице на стадионе «ВТБ Арена» в присутствии более 10 тысяч зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Данил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко, реализовавший пенальти.



После этого успеха подопечные Сандро Шварца набрали 42 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубым до лидирующего «Зенита» не хватает шести баллов.

Башкирский коллектив занимает предпоследнее место, отставая от зоны стыковых матчей на три очка.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что Мамука Джугели, агент Хвичи Кварацхелии, в скором времени улетит в Италию на переговоры с туринским «Ювентусом» и «Миланом».