Кварацхелия девять часов возвращался в Казань после паузы на сборные

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия на протяжении девяти часов возвращался в Казань после мартовской паузы на игры сборных. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

По его словам, 20-летний футболист вернулся в расположение команды очень уставшим.

«Кварацхелия девять часов возвращался в Казань. Перед игрой с «Сочи» Хвича честно сказал Слуцкому, что устал. Он не спал, был изнеможденным, но решил исход матча в нашу пользу», — сказал Сайманов.

Также функционер отметил, что последние результаты команды позволяют рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Мамука Джугели, агент Хвичи Кварацхелии, в скором времени улетит в Италию на переговоры с туринским «Ювентусом» и «Миланом».