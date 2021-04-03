Вышел трейлер «Космического джема — 2» с Леброном Джеймсом в главной роли

Студия Warner Bros. Warner Bros. трейлер фильма «Космический джем 2: Новое поколение» с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в главной роли.



Данная картина является продолжением фильма «Космический джем» 1996 года, в которой принял участие легендарный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Майкл Джордан.



По сюжету фильма, Джордан вместе с младшим сыном попадает в ловушку виртуальной реальности. Для того, чтобы вернуться домой целыми и невредимыми, героям предстоит преодолеть сопротивление цифровых звезд баскетбола, переиграв их в решающем матче. На пути к успеху им будут помогать мультипликационные герои вселенной «Looney Tunes»: Багз Банни, Даффи Бак, Порки Пиг и Лола Банни.

Мировая премьера фильма запланирована на 14 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Майами» Майерс Ленард отстранен от матчей регулярного чемпионата НБА за антисемитские высказывания.