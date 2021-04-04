Трусовой посоветовали поработать с психологом

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова высказалась о выступлении Александры Трусовой на чемпионате мира — 2021, который прошел в Стокгольме.

«Почему Трусова завалила короткую программу? Мне кажется, дело в психологии. Не секрет, что четверные Саша прыгает даже без разминки. Однако в короткой они под запретом. А тройные ей, наверное, уже не кажутся сложными. Но их тоже надо тренировать, ведь в воздухе всё по-другому ощущается», — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

Экс-фигуристка отметила, что в произвольной программе Трусова исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, хотя в короткой программе она его сорвала.

«Так что все от головы. Нужно выходить на лед, полностью отключив эмоции, не поддаваясь внешнему давлению. Если не получается — советую поработать с психологом. Он добавит спокойствия, уравновешенности», — добавила Сотникова.

В нынешнем сезоне фигуристка взяла бронзу на чемпионате России, также выиграла два этапа Кубка страны. На этапе Гран-при в Москве она заняла четвертое место.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме россиянка заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла 12-й.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о перспективах Трусовой.