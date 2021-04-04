Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала волевую победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе на «Ти-Мобайл арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. У хозяев шайбу забросил Томаш Носек.

После 36 матчей регулярного чемпионата «Миннесота», набравшая 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Вегас» (50) располагается на второй строчке. Клуб из Невады потерпел третье поражение кряду.

6 апреля «Миннесота» примет «Колорадо Эвеланш», а «Вегас» на выезде встретится с «Сент-Луис Блюз».

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов переиграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)