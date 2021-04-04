Бестемьянова высказалась о падениях Загитовой на шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении победительницы Игр-2019 Алины Загитовой на шоу тренера Этери Тутберидзе в Казани.

Фигуристка представила две программы. Она упала со всех прыжков и сделала «бабочку» на двойном акселе.

Бестемьянова заявила, что не понимает, почему люди думают о форме Загитовой, которая не выступает в спорте.

«Если люди купили билеты на нее, то они хотят видеть Загитову такой, какая она есть. Падения — часть шоу. Не вижу в этом ничего плохого. Алина — человек, не автомат, не робот. Уверена, она делала красивые движения, показывала красивые номера», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат.com».

На Олимпиаде 2018 года фигуристка завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее фигуристка рассказала о желании возобновить карьеру.