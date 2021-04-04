Экс-игрок «Спартака» Пятницкий считает красно-белых фаворитами в игре с «Ростовом»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Пятницкий считает красно-белых фаворитами в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает «Советский спорт».

«Спартак на данном этапе выглядит неплохо и выиграет в Ростове с крупным счетом. Мне так кажется. «Спартак» рвется к чемпионству и мотивация у него будет запредельная», — сказал Пятницкий.

Напомним, встреча начнется 4 апреля в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 44 очка. Ростовчане расположились на восьмой строчке, имея в активе 37 баллов.

В матче первого круга, который проходил в Москве, «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Павел Мамаев. Интересно, что последние 15 минут желто-синие играли в меньшинстве из-за удаления Денниса Хаджикадунича.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что верит в чемпионство команды в нынешнем сезоне чемпионата России.