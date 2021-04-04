РФС выразил соболезнования по поводу смерти 18-летнего футболиста

Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким 18-летнего футболиста молодежной команды «Знамени Труда» Никиты Сидорова, умершего на поле прямо во время матча.

«4 апреля во время матча умер игрок молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров. Выражаем соболезнования родным и близким футболиста», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Трагедия случилась на стадионе «Торпедо» 4 апреля во время матча «Знамени Труда»с командой из Электрогорска. Через пять минут после начала второго тайма 18-летнему Никите Сидорову стало плохо. За жизнь Никиты медики боролись полчаса, но спасти молодого футболиста не смогли. Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга.

Гендиректор «Знамени Труда» Михаил Пузанов сообщаил, что перед началом сезона все игроки проходили углубленное медицинское обследование.

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