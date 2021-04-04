Россияне завоевали несколько медалей в турнире саблистов

В личных соревнованиях саблисток кадетской программы первенства мира среди юниоров и кадетов в Каире серебряную медаль завоевала россиянка Юлия Салабай.

В туре прямого выбывания Салабай последовательно обыграла Нору Перро (Швейцария) – 15:7, Ану Михайлову (Болгария) – 15:14 и Денизу Сербан (Румыния) – 15:12, Зоэ Ким (США) – 15:10 и лишь в финале уступила американке Магде Скарбонкевич.

Еще одну награду России принес Арсений Шелехов в соревнованиях по сабле среди фехтовальщиков в возрасте до 17 лет на первенстве мира, завоевав бронзовую медаль.

Лидер российского кадетского сабельного рейтинга москвич Иван Цыпин провел в Каире только один бой в туре прямого выбывания, в котором он уступил один удар румыну Марко Совару – 14:15. Два других россиянина, земляка-новосибирца Станислав Коротнев и Арсений Шелехов встретились в 1/8 финала. В этом бою сильнее оказался Шелехов – 15:11. Обыграв затем азербайджанца Мурада Акбарова – 15:7, он вышел в полуфинал, обеспечив себе медаль первенства мира.

Ранее на турнире в Каире россиянин Кирилл Тюлюков взял золото на юниорском первенстве мира, а также Дарья Дрозд завоевала бронзу в личном турнире саблисток-юниорок.