В матче «Астон Вилла» — «Фулхэм» произошло уникальное событие

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Фулхэм». Хозяева поля победили со счетом 3:1.

У «Астон Виллы» отличились Махмуд Хассан (дубль) и Олли Уоткинс, за «Фулхэм» забил Александр Митрович.

Этот матч стал первой игрой в истории АПЛ, в которой все игроки, вышедшие в стартовом составе обеих команд, родились после первого в истории матча английской Премьер-лиги, который состоялся 15 августа 1992 года, — сообщает Opta Sport.

До 1992 года высший дивизион английского футбола носил название — «Первый дивизион Футбольной лиги».

«Астон Вилла» в 28 матчах набрала 41 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» набрал 26 очков и находится в зоне вылета, отставая от 17-го места на 3 очка.

Ранее сообщалось, что Кейн побил рекорд Руни и обошел в гонке бомбардиров АПЛ Салах.