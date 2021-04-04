Червиченко: будет смешно, если «Спартак» станет чемпионом с такой обороной

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выездную победу красно-белых над «Ростовом» в матче 24-го тура РПЛ со счетом 3:2 и оценил игру спартаковской обороны.

«У меня нет такого феерического отношения к сегодняшней игре, потому что были очень очевидные проблемы в обороне. «Спартак» — чемпион с такой защитой? Мне, на самом деле, будет смешно, если команда с такой обороной, которую мы сейчас видим у «Спартака», станет чемпионом. По духу, по характеру, по желанию — да, там ребята бьются», — сказал Червиченко в интервью «Спорт-Экспрессу.

Счет в матче открыл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес. Сравнять счет «Ростову» помог автогол Павла Маслова. Затем хозяева поля вышли вперед, мяч забил Георгий Махатадзе. Перед перерывом Александр Соболев сравнял счет. На 58-й минуте Соболев оформил дубль и принес победу «Спартаку».

«Спартак» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 37 очков и занимает восьмое место.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка..