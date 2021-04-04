«Голы не яркие, но важные»: Соболев оценил свою игру в матче с «Ростовом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свою игру в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом», которая завершилась победой столичного клуба со счетом 3:2.

«Не могу сказать, что сегодня были яркие голы, но важные. Если говорить по-честному, когда приезжаешь после сборной, тяжеловато в плане эмоций. Сборная всегда так влияет. Когда выходишь на игру – нужно вытаскивать их из себя. Первые 10-15 минут сегодня бегал на автомате, а потом уже завёлся и нашёл в себе эмоции и силы, играл», — сказал Соболев после матча.

Счет в матче «Ростов» — «Спартак» открыл Виктор Мозес. Сравнять счет «Ростову» помог автогол Павла Маслова. Затем хозяева поля вышли вперед, мяч забил Георгий Махатадзе. Перед перерывом Александр Соболев сравнял счет. На 58-й минуте Соболев оформил дубль и принес победу «Спартаку».

«Спартак» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 37 очков и занимает восьмое место.

Погоня за чемпионством продолжается: «Спартак» прибил «Ростов».