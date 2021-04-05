В «Знамени Труда» отреагировали на трагическую смерть своего футболиста

Футбольный клуб «Знамя Труда» отреагировал на трагическую смерть игрока молодежной команды Никиты Сидорова. Соответствующий пост опубликован в официальном Instagram-аккаунте команды.

«4 апреля не стало игрока молодежной команды «Знамя Труда» Никиты Сидорова. Никите стало плохо во время контрольного матча молодежной команды, врачи не смогли спасти жизнь 18-летнего футболиста.

Мы шокированы произошедшим и выражаем соболезнования родным и близким», — гласит текст заявления.

Трагедия случилась на стадионе «Торпедо» во время матча «Знамени Труда»с командой из Электрогорска. Через пять минут после начала второго тайма Никите Сидорову стало плохо. За жизнь молодого спортсмена медики боролись полчаса, но спасти его так и не смогли. Предварительная причина смерти — аневризма сосудов головного мозга.

Гендиректор «Знамени Труда» Михаил Пузанов сообщаил, что перед началом сезона все игроки проходили углубленное медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования родным и близким 18-летнего Никиты Сидорова.