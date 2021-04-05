Зобнин встал на защиту Маслова после автогола в игре с «Ростовом»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин встал на защиту Павла Маслова после его автогола в игре 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, ошибки в футболе случаются даже у самых квалифицированных игроков.

«Ничего страшного не случилось. Паше нужно поскорее об этом забыть и не думать про это. Оплошности случались и со мной, и с другими футболистами.

Хорошо, что вернулись в игру, что в очередной раз перевернули ход матча и победили», — сказал Зобнин.

После победы над ростовчанами «Спартак» набрал 47 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на одно очко. 5 апреля команда Сергея Семака в завершающей игре тура сыграет на своем поле с подмосковными «Химками».

Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре защитника Павла Маслова.