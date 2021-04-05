Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась волевой победой гостей с минимальным счетом 5:4.

Первой звездой игры был признан капитан «столичных» Александр Овечкин, сообщает пресс-служба клуба. 35-летний нападающий сумел забросил шайбу и отдать две результативные передачи. Второй звездой стал его соотечественник Евгений Кузнецов, чья шайба принесла «Кэпс» победу в матче.

Звание третьей звезды досталось Трэвису Зэйджаку из «Нью-Джерси».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все матчи гладкого чемпионата клубы НХЛ проводят со своими соседями по дивизиону.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забил 725-й гол в карьере в НХЛ.