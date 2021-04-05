Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась волевой победой гостей с минимальным счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши, Конор Шири, Александр Овечкин, Карл Хагелин и Евгений Кузнецов.

У проигравшей команды отличились Йеспер Братт, Егор Шарангович и Трэвис Зэйджак, оформивший дубль.

После этого успеха столичный коллектив набрал 54 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице Восточного дивизиона.

«Дьяволы» с 32 баллами идут на предпоследней строчке.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все матчи гладкого чемпионата клубы НХЛ проводят со своими соседями по дивизиону.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забил 725-й гол в карьере в НХЛ.