Большунов объяснил, почему не общается с финским лыжником после скандала

Двукратный победитель Кубка мира Александр Большунов заявил, что не общается с финским лыжником Йони Мяки после скандального финиша эстафеты на этапе в Лахти.

На последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.

«Общался ли с Мяки после той эстафеты в Лахти? Нет, я принес извинения, признал, что повел себя неправильно, и все. Я не общался с ним ни до, ни после – не вижу в этом смысла.

Ту историю раскручивали все. И норвежская, и шведская федерации направляли в FIS (Международную федерацию лыжного спорта) запросы относительно ужесточения моего наказания.

Если бы с Мяки так поступил Клебо? Возможно, никто бы даже и не заметил», — цитирует Большунова «Чемпионат.com».

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал видео об инциденте, случившемся на финише марафонского забега в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе с участием Большунова.