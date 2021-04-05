Футболисты «Челси» устроили перепалку на тренировке

Защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера выгнали с воскресной тренировки после конфликта с голкипером Кепой Аррисабалагой, сообщает The Telegraph.

По информации издания, между футболистами произошла словесная перепалка, приведшая к небольшой стычке. Отмечается, что конфликт произошел во время двусторонней тренировки, когда немецкий игрок врезался в одноклубника в подкате. Рюдигер уже принес извинения вратарю.

Источник сообщает, что тренировка «Челси» прошла в накаленной обстановке после разгромного поражения команды в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Бромвич Альбион» (2:5).

В настоящее время лондонский клуб готовится к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионом против «Порту». Встреча пройдет 7 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Номинальными хозяевами будут португальцы.

После 30 туров чемпионата Англии «Челси», набравший 51 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Челси» потерпел самое крупное домашнее поражение в АПЛ в клубной истории.