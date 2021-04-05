Семак высказался о будущем Азмуна и Дриусси в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающих команды Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси.

По информации СМИ, в приобретении иранца заинтересованы несколько европейских команд, а аргентинец хочет продолжить карьеру на родине.

«На сегодняшний день и Азмун, и Дриусси готовятся вместе со всеми к битве за титул. А о том, что произойдет летом, сейчас говорить рано. Могу только лишь еще раз напомнить свою мысль в целом по составу: удерживать того или иного игрока против его воли не имеет смысла», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что попытки удержать футболиста в команде в итоге вредят и спортсмену, и клубу.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун принял участие в 19 матчах, в которых забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.

В активе Дриусси один гол и одна передача в 11 встречах.

После 23 туров чемпионата России «Зенит», набравший 48 очков, лидирует в турнирной таблице.

Ранее в петербургской команде подтвердили новость об уходе спортивного директора.