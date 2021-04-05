Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4) российский форвард забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Теперь в активе хоккеиста 725 голов за карьеру в НХЛ и 19-ю в нынешнем сезоне.

Первой звездой признан голкипер »Каролины Харрикейнз» Петр Мразек. Во встрече против «Даллас Старз» (1:0) он отразил все 28 бросков и оформил шат-аут. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата чешский вратарь принял участие в пяти матчах, в которых помог своей команде одержать три победы.

Также в тройку лучших игроков дня вошел защитник «Аризоны Койотс» Джейкоб Чичран, оформивший дубль в игре с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ). В его активе 25 (12+13) результативных очков в 38 матчах нынешнего регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место в НХЛ по числу голов в большинстве. По этому показателю россиянин сравнялся с Бреттом Халлом.