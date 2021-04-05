Минспорт Подмосковья проведет проверку по факту смерти 18-летнего футболиста

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ведомство проведет проверку по факту смерти защитника молодежной команды «Знамя труда» Никиты Сидорова.

«У нас традиционно после таких случаев проходит комиссия. Мы ее создаем, после этого принимаем решение У футболиста было все пройдено. Здесь, конечно, нужно будет глубоко разбираться, смотреть, на этой неделе будет разбирательство», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Трагедия произошла во время матча Олимп — Профессиональной футбольной лиги (Олимп-ПФЛ) во время футбольного матча на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуево. 18-летний Сидоров вышел на замену, а спустя несколько минут упал на поле.

По словам тренера главной команды Романа Шапкина, игрок не вступал ни в какие единоборства, в которых мог бы получить травму. До прибытия скорой помощи медсестра и тренер молодежной команды пытались оказать спортсмену первую помощь, однако спасти его не удалось. Предварительная причина смерти — аневризма сосудов головного мозга.

Ранее Сергей Айвазян, детский врач-невролог и кандидат медицинских наук, прокомментировал смерть игрока «Знамени Труда».