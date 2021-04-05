Червиченко высказался о работе Тедеско и оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Российский бизнесмен и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2) высказался о главном тренере московского клуба Доменико Тедеско.

«Даже если Тедеско выиграет титул, я бы не стал просить его остаться. Особенно по игре с «Ростовом». Команда ведет 1:0, потом проигрывает. «Спартак» после 3:2 катал мяч на отбой в надежде на контратаки, на которые ни у кого не осталось ресурсов. Думаю, он провел плохой матч как тренер», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

Также экс-президент столичного клуба выразил недовольство поведением немецкого специалиста на бровке.

«Будь «Спартак» менее скандальной командой в части судейства, то Тедеско мог опять устроиться на желтую карточку. Вряд ли он актерствует, он на эмоциях, но смотрится так себе», — написал бывший функционер.

По мнению Червиченко, «Спартак» проводит хороший отрезок в чемпионате России. Также он оценил шансы красно-белых обойти петербургский «Зенит» в чемпионской гонке.

«Пока не видно, где «Зенит» может споткнуться, не на «Краснодаре» же. Тем более «быки» без тренера. Только если с «Локомотивом» питерцы могут потерять очки. У красно-белых календарь сложнее», — отметил Червиченко.

После 24 туров чемпионата России «Спартак», набравший 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Клуб отстает от лидирующего «Зенита» на один балл. При этом у сине-бело-голубых есть игра в запасе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не ищет нового тренера