Газизов отреагировал на информацию об интересе «Уфы» к тренеру «Велеса»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что кандидатом на пост главного тренера клуба является наставник «Велеса» Алексей Стукалов.

«К игре с «Ахматом» команду подготавливает исполняющий обязанности главного тренера Николай Сафрониди. На данный момент это вся информация, которую можно предоставить. Обо всем остальном можно будет подумать после матча», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

После поражения от московского «Динамо» со счетом 0:4 пост главного тренера «Уфы» покинул Рашид Рахимов. После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из столицы Башкирии занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице.

Под руководством 37-летнего Стукалова «Велес» идет на седьмом месте в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ), отставая от идущего четвертым московского «Торпедо» на пять очков. Четвертая строчка предоставляет право побороться за выход в РПЛ в стыковых матчах.

Ранее сообщалось, что «Уфа» назначила исполняющего обязанности главного тренера.