Защитник «Спартака» Жиго может пропустить матч с «Локомотивом»

Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что защитник команды Самуэль Жиго может пропустить ближайший матч из-за сотрясения мозга, полученного во время матча 24-го тура чемпионата России против «Ростова».

Встреча, прошедшая 4 апреля в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Футболист получил повреждение и был заменен на 81-й минуте.

«По результатам дополнительного обследования было выявлено сотрясение второй степени, кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока футболисту требуется полный покой», — цитирует Фетисова РИА «Новости».

В нынешнем сезоне чемпионата России Жиго принял участие в 21 матче, в которых забил три мяча.

После 24 туров чемпионата России «Спартак», набравший 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче красно-белые проведут гостевую встречу с московским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что вместо Жиго на поле «Ростов Арены» вышел Илья Гапонов.