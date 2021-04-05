Губерниев отреагировал на резонансные слова Резцовой о Большунове

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что лыжник Александр Большунов является слишком распиаренным спортсменом, а любой юниор сможет составить ему конкуренцию, передает Sport24.

«Она как трехкратная олимпийская чемпионка может высказывать любое мнение, все-таки в лыжах понимает. Я с ней не согласен, но то, что к Большунову совершенно особое отношение, — это факт.», — сказал Губерниев.

Также Губерниев напомним историю о том, что Большунов уехал в разгар чемпионата России на Comedy Club, а в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) спокойно на это отреагировали.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Ранее Губерниев высмеял лыжников и попросил не упоминать его фамилию.