Глушаков сомневается в победе «Зенита» в РПЛ

Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков сомневается в том, что петербургский «Зенит» станет чемпионом России сезона-2020/21, передает «Матч ТВ».

«Главные соперник «Зенита»? Сложно сказать, ведь там сразу несколько команд борются. Еще не факт, что «Зенит» будет чемпионом. Соперники отстают всего на четыре очка. Раньше и по 8-9 очков отыгрывали», — сказал Глушаков.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 48 очков. «Химки» располагаются на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.

Напомним, сейчас «Зенит» и «Химки» играют в очном поединке. В середине первого тайма счет 0:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого тура сине-бело-голубые одолели химчан со счетом 2:0. Точными ударами отметились Андрей Мостовой и Александр Ерохин.

Ранее экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что петербургский «Зенит» может потерять очки в матче с «Химками».