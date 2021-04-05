Футболиста «Милана» Ибрагимовича раскритиковали за застреленного им льва

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УралАрсенал
2:0
закончен
ТамбовЦСКА
1:2
закончен
РостовСпартак М
2:3
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонБёрнли
3:2
закончен
Ньюкасл ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
2:2
закончен
Астон ВиллаФулхэм
3:1
закончен
Манчестер ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайКолос
0:0
закончен
ВорсклаШахтёр Д
0:2
закончен
АлександрияДинамо К
1:2
закончен
Франция / Лига 1
АнжеМонпелье
1:1
закончен
РеймсРенн
2:2
закончен
НантНицца
1:2
закончен
ЛорьянБрест
1:0
закончен
БордоСтрасбург
2:3
закончен
НимСент-Этьен
0:2
закончен
МарсельДижон
2:0
закончен
Испания / Примера
АлавесСельта
1:3
закончен
ЭльчеБетис
1:1
закончен
КадисВаленсия
2:1
закончен
СевильяАтлетико М
1:0
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартВердер
1:0
закончен
УнионГерта
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
1:5
закончен
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
4:5
закончен
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
3:0
закончен
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
1:0
закончен
Анахайм ДаксАризона Койотс
2:3 (ОТ)
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
перенесен
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
Парма Цмоки-Минск
74:65
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Чикаго БуллзБруклин Нетс
115:107
закончен
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
104:86
закончен
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
116:86
закончен
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
100:116
закончен
Атланта ХоуксГолден Стэйт Уорриорз
117:111
закончен
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
115:122
закончен
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
119:109
закончен
Евролига
Маккаби Тель-Авив АСВЕЛ
67:74
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат России по лыжным гонкам
Масс-старт, мужчины
закончен
Россия / Премьер-Лига
ЗенитХимки
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
ЭвертонКристал Пэлас
0:0
перерыв
ВулверхэмптонВест Хэм Юнайтед
22:15
Испания / Примера
БарселонаВальядолид
22:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
0:1
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
02:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
02:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
03:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
04:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
05:00
Единая лига ВТБ
Зенит ЦСКА
46:40
3 четверть
НБА / регулярный чемпионат
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
02:00
Даллас МавериксЮта Джаз
02:00
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
02:00
Сан-Антонио СпёрсКливленд Кавальерс
02:00
Оклахома-Сити ТандерДетройт Пистонс
02:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
02:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
03:00
Лига чемпионов
Реал Мадрид Ливерпуль
22:00
Манчестер Сити Боруссия Д
22:00
КХЛ / плей-офф
СКАЦСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
02:00
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
02:00
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
02:30
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
03:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
перенесен
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
05:30
Евролига
Маккаби Тель-Авив Химки
18:00
НБА / регулярный чемпионат
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
02:00
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
02:30
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
02:30
Майами ХитМемфис Гриззлиз
03:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
04:00
Голден Стэйт УорриорзМилуоки Бакс
05:00
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Футболиста «Милана» Ибрагимовича раскритиковали за застреленного им льва

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Футболиста итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича раскритиковали в Швеции за застреленного им льва, сообщает издание Expressen.

Отмечается, что швед убил животное в Южной Африке в 2011 году. Львы находятся в Красной книге, но их отстрел разрешен в ЮАР при наличии специального разрешения.

Лев, которого застрелил футболист, провел год в клетке, затем его выпустили на волю для отстрела. Шведские журналисты пытались связаться с форвардом, но он отказался давать комментарии.

Стоит отметить, что Ибра часто сравнивает себя со львом, а на спине имеет большую татуировку с изображением этого животного.

17 марта, комментируя свое возвращение в национальную команду, футболист сравнил себя с богом. Он написал в Twitter «Бог вернулся». Сейчас Ибрагимович играет за «Милан». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу Ибрагимович провел 14 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Ибрагимович заявил, что он является новым королем страны.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.