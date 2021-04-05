Перед матчем «Зенит» — «Химки» прошло чествование призеров ЧМ по фигурному катанию

Перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химки» прошло чествование призеров чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Напомним, турнир проходил в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года.

На поле «Газпром Арены» вышли бронзовые призеры Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также победители турнира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Вместе с ними были наставники Тамара Москвина и Артур Минчук. Спортсмены и тренеры получили памятные подарки от сине-бело-голубых, которые вручил тренер футбольного клуба Анатолий Тимощук.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка. После первого тайма ведет «Зенит» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Вячеслав Караваев.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 48 очков. «Химки» располагаются на девятой строчке, имея в активе 35 баллов. В матче первого тура сине-бело-голубые одолели химчан со счетом 2:0. Точными ударами отметились Андрей Мостовой и Александр Ерохин.

Ранее сообщалось о том, что вратарь сборной России Сослан Джанаев рискует пропустить Евро-2020.