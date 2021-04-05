Игрок ЦСКА Магнуссон заявил, что не выйдет на поле в этом сезоне из-за травмы

Футболист московского ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что не сможет выйти на поле в текущем сезоне из-за травмы.

«Сезон для меня закончен. Я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее. Уверен, что наша команда способна на большее», — написал игрок в Instagram.

Стоит отметить, что футболист получил повреждение 4 апреля в игре с «Тамбовом». Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.

В нынешнем сезоне РПЛ исландец провел 22 матча, отметившись одним забитым мячом.

Напомним, что игра с «Тамбовом» стала первой для хорвата Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА. После этой победы армейцы набрали 43 очка, что позволило им подняться на четвертую строчку в таблице РПЛ. «Тамбов» же продолжает оставаться последним с 13-ю баллами.

Ранее сообщалось о том, что Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия и перенесет операцию.