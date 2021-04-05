«Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одолел подмосковные «Химки» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. На девятой минуте с помощью VAR был отменен гол форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 51 очко. Они опережают московский «Спартак», который расположился на второй строчке, на четыре балла. «Химки» идут на девятом месте, имея в активе 35 очков.

В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с «Сочи». «Химки» на своем поле примут «Тамбов».

Напомним, что перед игрой состоялось чествование российских фигуристов, которые выиграли медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира. На поле «Газпром Арены» вышли бронзовые призеры Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также победители турнира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Вместе с ними были наставники Тамара Москвина и Артур Минчук. Спортсмены и тренеры получили памятные подарки от сине-бело-голубых, которые вручил тренер футбольного клуба Анатолий Тимощук.

РПЛ. 24-й тур.

«Зенит» — «Химки» — 2:0

Гол: 1:0 — Караваев, 45; 2:0 — Мостовой, 90.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о разговорах о своей отставке.