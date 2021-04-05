Боярский призвал «Спартак» не грезить о чемпионстве

Актер Михаил Боярский после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Химками» заявил, что московскому «Спартаку» не стоит грезить о чемпионстве, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча между сине-бело-голубыми и химчанами завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака. В составе победителей точными ударами отметились Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. На девятой минуте с помощью VAR был отменен гол форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна.

«Спартак» может не грезить о чемпионстве. Даже если бы мы проиграли, я бы все равно сказал, что нечего красно-белым грезить. Однако в команде таких настроений не должно быть», — сказал Боярский.

После 24 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 51 очко. Они опережают московский «Спартак», который расположился на второй строчке, на четыре балла. «Химки» идут на девятом месте, имея в активе 35 очков.

Ранее «Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ.