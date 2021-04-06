«Барселона» вырвала победу у «Вальядолида» в матче Ла Лиги

В очередном матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» на последних минутах вырвала победу у «Вальядолида».

Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Усман Дембеле с передачи уругвавйского защитника Рональда Араухо на 90-й минуте поединка.

Этот успех позволил подопечным Роналда Кумана набрать 65 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующего «Атлетико» по итогам тура сократилось до одного очка.

«Вальядолид» с 27 баллами располагается на 16-й позиции в таблице национального первенства.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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