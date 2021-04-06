«Сент-Луис» Тарасенко дома крупно уступил «Вегасу» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз».

Встреча прошла в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз» в присутствии ограниченного количества зрителей и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Носек, Уильям Каррьер, Джонатан Маршессо, Николас Хейг и Алек Мартинес, оформивший дубль.



У проигравшей команды отличился с передачи Захари Сэнфорда Тайлер Бозак.



Российский нападающий команды хозяев Владимир Тарасенко и защитник Иван Барбашев в игре очков не набрали.

После этого успеха подопечные П.Дебура набрали 52 очка и упрочили вторую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ.

«Музыканты» с 38 баллами расположились на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что стал известен главный претендент на должность наставника московского «Спартака».