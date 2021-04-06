Евро-2020 может пройти со зрителями во всех городах-хозяйках турнира

Предстоящий чемпионат Европы по футболу может пройти со зрителями во всех городах-хозяйках турнира. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, все 12 городов подали соответствующую информацию в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который мог лишить в случае отсутствия уведомления их право принимать матчи юбилейного континентального первенства.

Ожидается, что окончательное решение о допуске болельщиков на трибуны будет принято до 20 апреля. Глава УЕФА Александр Чеферин настаивает на общей вместимости в более чем 10%. Стадион «Санкт-Петербург», по данным организаторов, примет у себя 50% от максимального возможного числа зрителей на арене.

Напомним, что действующим победителем чемпионата Европы является сборная Португалии.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи, выступающий за национальную сборную Кот-д'Ивуара, не смог вернуться в Англию из-за положительного теста на COVID-19.