Мэр Вальядолида назвал удаление в матче с «Барселоной» позорным

Мэр Вальядолида Оскар Пуэнте назвал удаление в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» позорным. Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем Twitter.

«Настоящее ограбление. Это немыслимый позор», — написал глава города.

Напомним, что главный арбитр матча удалил полузащитника Оскара Планто на 79-й минуте встречи. За оставшееся время каталонцы успели забить и вырвать победу.

Этот успех позволил подопечным Роналда Кумана набрать 65 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующего «Атлетико» по итогам тура сократилось до одного очка.

«Вальядолид» с 27 баллами располагается на 16-й позиции в таблице национального первенства.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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