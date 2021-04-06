Семак заявил, что Малком выпадал из игрового ритма в матче с «Химками»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру бразильца Малкома в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок». Его слова приводит Sports.ru.

По его ощущениям, южноамериканский вингер выпадал из игрового ритма в связи с отсутствием взаимопонимания с партнерами.

«Замена Малкома была плановой. Во втором тайме он выглядел хорошо, но на данном этапе этого времени достаточно. В первом тайме он ошибался чаще обычного. Это связано с тем, что он долгое время не играл. Ни один игрок после большой паузы не покажет свой лучший футбол», — заявил Семак.

После 24 туров в чемпионата России сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 51 очко. Они опережают московский «Спартак», который расположился на второй строчке, на четыре балла. «Химки» идут на девятом месте, имея в активе 35 очков.

В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с «Сочи». «Химки» на своем поле примут «Тамбов».

Ранее сообщалось, что наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».