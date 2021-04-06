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Спортивные новости

Бывший игрок «Тамбова» раскритиковал губернатора Тамбовской области

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Защитник «Кубани» Алексей Рыбин, ранее игравший за «Тамбов», жестко прошелся по губернатору Тамбовской области Александру Никитину.

Футболист заявил, что ответственность за проблему с долгами клуба несет глава региона и его заместитель Олег Иванов.

«И вопрос не в том, бюджетная команда или нет, пандемия или что-то еще. Здесь вопрос исключительно человеческой совести и мужского воспитания. Способности отвечать за свои слова», — цитирует Рыбина Sport24.

Игрок вспомнил встречу с Никитиным, которая состоялась летом прошлого года. По словам игрока, во время беседы были высказаны обещания о погашении долга, увеличении бюджета и строительстве стадиона, однако ничего из этого сделано не было.

«Было бы гораздо лучше, если бы тогда губернатор прямо объяснил, что в Тамбове нет возможности иметь команду РПЛ. Нет возможности или желания, не важно.

Были бы предприняты определенные действия, кто-то покинул бы команду, но не было бы никаких долгов и разбирательств, которые есть сейчас. А так, получается, губернатор подставил всех: руководство клуба, РПЛ, РФС, футболистов. Всем наобещал и исчез после выборов», — сказал Рыбин.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на четыре очка.

Ранее сообщалось, что РФС начал проверку по поводу возможных ставок двух игроков «Тамбова».

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