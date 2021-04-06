Гончаренко стал главным тренером «Краснодара»

«Краснодар» объявил о назначении Виктора Гончаренко главным тренером команды.

«Белорусский специалист подписал контракт с «быками» до конца июня 2023 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Краснодара».

Московский ЦСКА объявил об уходе Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года, 22 марта. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Также белорусский специалист возглавлял белорусский БАТЭ, краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал» и «Уфу».

После 24 туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. После разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) о своей отставке объявил главный тренер Мурад Мусаев.

В ближайшем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет 11 апреля в Туле.

Ранее сообщалось, что Гончаренко в ближайшее время проведет переговоры о назначении в «Краснодар» с владельцем команды Сергеем Галицким.