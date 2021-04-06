В Госдуме отреагировали на отказ КНДР от участия в Олимпиаде-2020

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что отказ КНДР от участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио не связан с коронавирусом.

6 апреля стало известно, что Олимпийский комитет Северной Кореи на общем заседании принял решение не отправлять своих спортсменов на Игры из-за пандемии COVID-19.

«Меры, которые принимает оргкомитет в Токио, позволяют безопасно ездить по миру и участвовать в соревнованиях. Другой вопрос — в политической и экономической ситуации в Корее. Заявлять о бойкоте громко они бы не рискнули, но причина кроется не в коронавирусе», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о решении КНДР отказаться от участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.