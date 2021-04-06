Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон призвал бороться с доминированием мужчин в автоспорте, передает Racingnews365.

«Я нахожусь в автоспорте с восьми лет. И это всегда был спорт, в котором доминировали мужчины. Такая тенденция сохраняется. Думаю, что это действительно пора изменить», — заявил Хэмилтон.

Также он отметил, что есть много молодых девушек, которым нужно знать, что для них тоже существуют возможности.

Напомним, в текущем сезоне «Королевских гонок» прошел один заезд. Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в самом конце обошел Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл». Третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Дебютант «Формулы-1», пилот «Хааса» Никита Мазепин сошел с дистанции Гран-при Бахрейна уже на первом круге.

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира.

Ранее бывший гонщик Микка Сало заявил, что пилоту команды «Формулы-1» «Хаас» Никите Мазепину не место в автоспорте.