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Спортивные новости

Загитова представила новый номер на шоу Тутберидзе

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Российская фигуристка Алина Загитова представила новый номер на шоу тренера Этери Тутберидзе.

Стоит отметить, что программу поставил хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Номер называется «Внутренний свет». Спортсменке удалось чисто исполнить два тройных прыжка.

Также спортсменка показала программу «Клеопатра», с которой выступала в сезоне-2019/20.

Загитова является чемпионкой мира 2018 года. На Олимпиаде, которая прошла в Пхенчхане, россиянка выиграла золото в одиночном катании, а в командных соревнованиях стала второй.

13 декабря 2019 года Загитова рассказала о том, что временно приостанавливает спортивную карьеру. В 2020 году она дебютировала в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Ей ассистировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Стоит отметить, что россиянка являлась первой фигуристкой в мире, которая исполняла все прыжковые элементы, включая каскады, во второй половине программы.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз анонсировал новую программу Загитовой.

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